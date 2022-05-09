تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباينت مستويات سعر اليورو اليوم الإثنين 9 مايو 2022، بين الاستقرار والارتفاع والتراجع بنهاية التعاملات على شاشات التداولات اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.456 جنيه للشراء، و19.556 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية حفاظ سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.37 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 18.37 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري، 19.36 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

فيما أعلنت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلي 19.40 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

ومن ناحية أخرى سجل سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، 19.37 جنيه للشراء، و19.64 جنيه للبيع.