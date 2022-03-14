تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

اتخذت مستويات سعر اليورو اليوم في نهاية تعاملات الإثنين 14 مارس 2022، مسيرة التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر بوابة “المال نيوز” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 17.152 جنيه للشراء، و17.262 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف اليورو على مستوى الشراء مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، إلى 17.05 جنيه، و17.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، عند 17.05 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى الجانب الآخر جاءت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 17.07 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما أظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.05 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وفيما يخص مستويات اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، جاءت عند 17.05 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

بينما أوضحت أحدث المؤشرات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.08 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

فيما أظهرت أحدت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك المشرق، إلى 17.07 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.