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تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

الأهلي الكويتي يمنح السعر عند 17.67 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:25 م, الأحد, 16 يناير 22 4:25 م, الأحد, 16 يناير 22

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اتخذت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 16-1-2022، مسيرة التباين بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.946 جنيه للشراء، و18.064 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، 17.83 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاءت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.83 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

أوضحت أحدث المؤشرات مستويات شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.67 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

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اليورو
اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 17.83 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

عرض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.76 جنيه للشراء، و17.90 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أوضحت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.92 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

جاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.85 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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