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تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه في البنوك

متوسط العملة يسجل
فاطمة إمام 4:57 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 4:57 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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اتخذت مستويات سعر اليورو اليوم الإثنين 22-11- 2021 مسيرة التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع بنهاية التعاملات مقابل نظيره الجنيه المصري، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، طبقا للرصد اليومي الذي تجريه جريدة “المال” خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.659 جنيه للشراء، و17.771 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

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سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك عند مستوى 17.61 جنيه للشراء، و17.77 للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر، جاءت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه خلال التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.61 جنيه للشراء، و17.77 للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وفيما يخص سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري في شركة مصر للصرافة، وصل إلى مستوى 17.61 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

كما عرضت شاشات التداول اللحظي بالبنك الأهلي الكويتي سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.63 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.26 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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بقلم فاطمة إمام

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