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تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

متوسط السعر يسجل 18 جنيهًا للشراء
فاطمة إمام 5:43 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 5:43 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-11-2021، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل البنك المركزي، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.092 جنيه للشراء، و18.210 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عند 18.08 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر سجل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما أظهر تقرير المال وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهر مستوى صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.06 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

جاء سعر صرف اليورو الاوروبي ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

داخل البنك التجاري الدولي جاء اليورو أمام الجنيه عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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