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تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

بنك مصر يمنح السعر عند 18.01 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:20 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 4:20 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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شهدت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 7-11-2021، حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ووفقًا لآخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل البنك المركزي سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.112 جنيه للشراء، و18.230 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات أعلنت شاشات تداول البنك الاهلي المصري سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما وصل سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، على مستويات أمس، عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ومقابل الجنية المصري ، جاء سعر صرف اليورو عند 17.99 جنيه للشراء، و18.23 للبيع، خلال تعاملات اليوم داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعلى الجانب الآخر، وصلت مستويات سعر صرف اليورو ببنك قناة السويس أمام الجنيه عند 18.03 جنيه للشراء، و18.24 للبيع.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما بلغت سعر العملة الأوروبية داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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