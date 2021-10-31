تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك

اتخذت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، مسيرة التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع مقابل الجنيه، بنهاية التعاملات، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية لخدمة لمتابعيها، كما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.105 جنيه للشراء، و18.224 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.​

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر)، إلى 18.04 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في نهاية التعاملات تقدم شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر المصارف الحكومية، سعر الدولار أمام الجنيه عند 18.04 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى الجانب الآخر وصلت مستويات سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال التعاملات، إلى 18.04 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري وصل إلى 18.04 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

داخل شبكة بنك قناة السويس وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه ، إلى 18.06 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

أظهر تقرير المال وصول مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، وصول السعر عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.