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تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك

متوسط اليورو يسجل 18.27 جنيه للشراء داخل الأهلي المصري
فاطمة إمام 4:59 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 4:59 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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تقدم جريدة «المال» سعر اليورو اليوم الاثنين 27 -9-2021، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.320 للشراء، و18.441 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي نهاية التعاملات .. جاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأعلنت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

من ناحية أخرى، جاءت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة جاء عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 للبيع.

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عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما تداول سعر صرف اليورو في التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.26 جنيه للشراء، و18.48 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعلى صعيد أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري سجل مستوى 18.30 جنيه للشراء، و18.49 للبيع، فى بنك قناة السويس.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وفيما يخص سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.44 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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