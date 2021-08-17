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تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

اليورو يسجل 18.31 جنيه للشراء داخل بنك مصر
فاطمة إمام 7:23 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 7:23 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 أمام نظيره الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وبحسب الرصد، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.452 جنيه للشراء، و18.574 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات وصل مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى 18.31 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.31 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

حقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة 18.31 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع

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سعر اليورو في البنوك المصرية

عرضت مستويات سعر شراء اليورو الأوروبي في البنوك وشركات الصرافة بين 18.31 جنيه و18.51 للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تقدم شبكة فروع بنك الإسكندرية وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.37 جنيه للشراء، و18.55 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بلغت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي 18.36 جنيه للشراء، و18.56 للبيع.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووفقاً تقرير جريدة “المال” اليومي وصل سعر اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.55 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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