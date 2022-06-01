تباين سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

تأرجحت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.953 جنيه للشراء، و4.974 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى مستوى 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.94 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما وصلت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.79 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

فيما بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.83 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما جاءت مستويات سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.94 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.