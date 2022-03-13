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تباين سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

متوسط العملة يسجل 51.94 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:13 م, الأحد, 13 مارس 22 4:13 م, الأحد, 13 مارس 22

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اتخذت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13 مارس 2022 مسيرة التباين بين الاستقرار والزيادة والتراجع في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية المصرية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 51.495 جنيه للشراء، و51.940 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 49.74 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ونشرت أحدث التداولات المسائية استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وعلى صعيد مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، جاء عند مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

كما نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

وفي نهاية التعاملات وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي إلى 49.33 جنيه للشراء، و54.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

كما أظهرت المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، مستوى 48.38 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

فيما أظهرت مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.51 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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