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تباين سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم في البنوك

يسجل 49.67 جنيه للشراء داخل الأهلي الكويتي
فاطمة إمام 3:28 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 3:28 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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تباين مستوى سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، مقابل الجنيه، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، فيما جاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.813 جنيه للشراء، و52.272 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي نهاية التعاملات سجلت مستويات أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى الجانب الآخر تداولت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى جاء آخر تحديث للعملة الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري،عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى صعيد سعر صرف العملة الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي جاء عند مستويات 3.32 دولار، على المستوى العالمي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في حين سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي على استقرارها عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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