تباين سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

شهدت سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، حالة من التباين بين الاستقرار والارتفاع والتراجع مقابل الجنيه داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم، 52.028 جنيه للشراء، و52.371 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

نشر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفيما يخص سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية فقد سجل 48.45 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى جاءت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، عند مستويات 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

سجل سعر صرف الدينار الكويتى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.