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تباين سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

متوسط الدينار يسجل 51.93 جنيه للشراء
فاطمة إمام 5:12 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 5:12 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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في نهاية التعاملات شهدت مستويات سعر الدينار الكويتي  حالة من التباين مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي التي تقدمة جريدة المال، كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى 51.932 جنيه للشراء، و52.395 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فيما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.38 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

عند مستوى 49.64 جنيه للشراء، و52.37 للبيع، جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي .

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي نهاية التعاملات وصلت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية إلى 48.43 جنيه للشراء، و52.34 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم جاء عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.31 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري

سعر الدينار مقابل الدولار

كما جاء سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية، وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الريال السعودي إلى مستوى 12.47 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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