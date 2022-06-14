تباين سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في نهاية التعاملات داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي عند 60.802 جنيه للشراء، و61.113 جنيه للبيع؛ وفق آخِر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه لقرائها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 58.88 جنيه للشراء، و61.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 59.17 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بينت شاشات التداولات تسجيل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، 58.54 جنيه للشراء، و61.05 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، 59.30 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 57.10 جنيه للشراء، و61.03 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التداولات بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي عند 58.19 جنيه للشراء، و60.16 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في شركات الصرافة

كما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر، 58.58 جنيه للشراء، و61.10 جنيه للبيع.