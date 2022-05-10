تباين سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

اتخذ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، مسيرة التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر ليأتي سعر الدينار الكويتي عند 60.023 جنيه للشراء، و60.463 جنيه للبيع؛ وفق آخِر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب تقرير منصة المال الإلكترونية الذي تقدمه خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية 58.19 جنيه للشراء، و60.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 58.38 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

نشرت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان إلى 57.09 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي 58.73 جنيه للشراء، و60.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم بشبكة فروع بنك الإسكندرية 56.50 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أعلنت شاشات التداولات بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي عند 57.88 جنيه للشراء، و60.35 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

تتيح شبكة فروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 57.88 جنيه للشراء، و60.35 جنيه للبيع.