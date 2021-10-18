تباين سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

تباين سعر الدينار الكويتي، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.897 جنيه للشراء، و52.239 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حافظ أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة، إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 49.67 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى مستوى سعر صرف العملة الكويتية جاء الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما أظهر سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري أكبر مصرفي حكومي في السوق المصرفية المصرية عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستوى 3.32 دولار، على المستوى العالمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى صعيد متصل وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.