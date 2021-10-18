بنـــوك

تباين سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

الدينار يسجل 48.42 جنيه للشراء داخل بنك الإسكندرية
فاطمة إمام 6:31 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 6:31 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تباين سعر الدينار الكويتي، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.897 جنيه للشراء، و52.239 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-10-2021 في مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حافظ أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة، إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 49.67 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى مستوى سعر صرف العملة الكويتية جاء الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما أظهر سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري أكبر مصرفي حكومي في السوق المصرفية المصرية عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

سعر الدينار مقابل الدولار

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستوى 3.32 دولار، على المستوى العالمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى صعيد متصل وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمة إمام 5:53 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

10.70 مليار جنيه صافى أرباح بنك مصر خلال العام المالى 2020/2021

فاطمة إمام 5:44 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

سجلت نموًا بنسبة 10.2 بالمئة.. كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج في 7 شهور

فاطمة إمام 4:48 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

أسعار العملات اليوم الإثنين 18-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:38 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 18-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:24 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-10-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:22 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21