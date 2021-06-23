تباين سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

تباينت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 أمام الجنيه المصري، بختام التعاملات، داخل شبكة فروع عدد كبيرمن البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.79 جنيه للشراء، و52.25 للبيع، وفقاً للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري، يذكر أن قرار تحرير سعر الصرف قبل 5 سنوات عزز من قوة ومتانة الاقتصاد المصري وسلامة الإجراءات المطبقة في الحفاظ على استقرار أداء الجنية أمام العملات الأخري ومنها الدينار الكويتي في البنوك التي جاءت كالآتي:

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 48.55 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير، بشبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB. سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي نهاية التعاملات استقر سعر صرف الكويتي مقابل نظيره المحلي عند مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، بحسب شاشات التداول اللحظية الخاصة بالمصرف

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أبقى مستوى سعر صرف الدينارالكويتي على مستواه مقابل العملة المصرية عند 48.29 جنيه للشراء، و52.14 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية ، بحسب آخر تحديث على العملات العربية اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الأخر تراجعت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بأكبر بنك حكومي في مصر البنك الأهلي المصري لتأتي عند 49 جنيه للشراء، و52.13 للبيع، فى أحدث مؤشرات التداول بحسب تقرير المال على العملات العربية.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء إلى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث له داخل السوق، بحسب تقرير المال على العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأظهرت مؤشرا شاشات التداول اللحظية تراجع مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى مستوى 12.45 ريال، وفقاً لآخر تحديث للعملات العربية.