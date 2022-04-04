تأرجحت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.803 جنيه للشراء، 60.214 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.44 جنيه للشراء، و60.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

نشرت أحدث التداولات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 57.72 جنيه للشراء، و60.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان 57.31 جنيه للشراء، و60.17 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي 57.25 جنيه للشراء، و62.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ومن ناحية أخرى بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، 57.92 جنيه للشراء، و60.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.15 جنيه للشراء، و60.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

حقق سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 59.89 جنيه للشراء، و60.24 للبيع داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية.