تباين سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

تباين سعر الدينار الكويتي، بين الاستقرار والتراجع مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 20 -4- 2021، لدى شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، كما أن هناك مجموعة من العوامل المساهمة في تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات العملات العربية ومنها الدينار الكويتي، وعلى رأسها ارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي، بقيمة بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 40.200 مليار دولار

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعلى مستوى سعر بيع الدينار الكويتي، تراجع بنحو 3 قروش للشراء وقرشين للبيع مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند 49.03 جنيه للشراء، و51.16 للبيع

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

كما استقر سعر العملة الكويتية، أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية إلى 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

ووفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع المصرف المتحد بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للأفراد والشركات 47.36 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما تتيح شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية بلغت أسعار صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و54.69 جنيه للبيع، وفقاً لشاشات تداول البنك.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

تداولت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه لدي مصرف العربي الدولي ليصل إلى 51.86 للشراء، و52.28 جنيه للبيع، خلال التداولات اليوم.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بينما بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، لدى شبكة فروع بنك مصرثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، عند 49.03 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سجل سعر الدينار الكويتي الكويتية سجل أمام الدولار الأمريكي، اليوم 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأوضح تقرير “المال” وصول صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم عند 12.37 ريال.