تباين سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

تباينت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء 1-6-2021، ببداية التعاملات، وفقًا لمتوسط السعر بفروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، ليعرض الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري متوسطًا سعريًّا فيما يخص الدينار مقابل الجنيه بالسوق المصرفية، عند مستوى 51.88 جنيه للشراء، و52.34 للبيع، بحسب تقرير بوابة «المال» الذي تقدمه بشكل يومي على أسعار العملات العربية؛ خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

شهد سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر حالة من الاستقرارمقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.11 جنيه للشراء، و52.24 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

سعر صرف الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه خلال التعاملات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري عند مستوى 51.88 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه عند 49.11 جنيه للشراء، و52.37 للبيع، داخل بنك CIB البنك التجاري الدولي، وفقًا لتقرير المال اليومي على أسعار العملات. سعرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلى الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وأوضحت آخر مؤشرات التداول على العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 48.87 جنيه للشراء، و52.26 للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

وفيما يخص سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصرى، فقد سجل 49.11 جنيه للشراء، و52.24 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الدينار مقابل الدولار

وأوضح رصد المال وصول مستوى صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار، بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، عند 12.46 ريال.