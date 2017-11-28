تباين سعر الدولار نهاية تعاملات الثلاثاء.. وعوده يخفض 6 قروش

هبة حامد:تباين سعر الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، فخفضت بعض البنوك سعر الدولار مثل البنك الأهلي المصري ليسجل 17.63 جنيهًا للشراء، و17.73 جنيه للبيع بانخفاض قرشين عن بداية تعاملات اليوم، كما خفض بنك عودة سعر الدولار 6 قروش ليسجل 17.68 للشراء، و 17.78 للبيع، فيما رفعت بعض البنوك

هبة حامد:

تباين سعر الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، فخفضت بعض البنوك سعر الدولار مثل البنك الأهلي المصري ليسجل 17.63 جنيهًا للشراء، و17.73 جنيه للبيع بانخفاض قرشين عن بداية تعاملات اليوم، كما خفض بنك عودة سعر الدولار 6 قروش ليسجل 17.68 للشراء، و 17.78 للبيع، فيما رفعت بعض البنوك سعرها مثل بنك كريدي أجريكول ليسجل سعر الشراء 17.70 جنيهًا، وسعر البيع 17.80 بارتفاع 4 قروش.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر للشراء، مع نهاية التعاملات، بقيمة 17.71، و 17.81 للشراء والبيع على التوالي.