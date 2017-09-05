تباين سعر الدولار في البنوك

هبة حامد تباين سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، بينما استقر في معظم البنوك عند نهاية تعاملات -أمس. وتراجع السعر في بعض البنوك، مثل بنك قطر الوطني، ورفعت أخرى السعر، مثل بنك المصرف المتحد. وسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيه، في البنك الأهلي المصري. واستقر بنك إتش.إس.بي.سي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 ج

هبة حامد

تباين سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، بينما استقر في معظم البنوك عند نهاية تعاملات -أمس.

وتراجع السعر في بعض البنوك، مثل بنك قطر الوطني، ورفعت أخرى السعر، مثل بنك المصرف المتحد.

وسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيه، في البنك الأهلي المصري.

واستقر بنك إتش.إس.بي.سي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.63 جنيه للشراء، و17.73 للبيع.

وثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.

وانخفض الدولار في بنك قطر الوطني قرشان عن نهاية تعاملات أمس، ليسجل 17.61 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار 17.62 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

ورفع بنك المصرف المتحد سعر الدولار قرشًا ليسجل 17.61 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.