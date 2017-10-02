تباين سعر الدولار بالبنوك في تعاملات الإثنين

هبة حامداستقر سعر الدولار في بعض البنوك، فيما خفضت أخرى السعر لبداية تعاملات اليوم، الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 في بنك عوده.وانخفض سعر الدولار في بنك إتش. إس. بي. سي، ليسجل 17.61 للشراء و 17.71 للبيع.كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع بانخ



هبة حامد

استقر سعر الدولار في بعض البنوك، فيما خفضت أخرى السعر لبداية تعاملات اليوم، الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 في بنك عوده.

وانخفض سعر الدولار في بنك إتش. إس. بي. سي، ليسجل 17.61 للشراء و 17.71 للبيع.

كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع بانخفاض قرش عن نهاية تعاملات أمس.

واستقر سعر الدولار عند تعاملات أمس في بنوك المصرف المتحد والمصري لتنمية الصادرات ليسجل 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.

خفض بنك الإسكندرية للدولار قرشين ليسجل 17.58 للشراء، و17.68 للبيع، فيما في بنك القاهرة 17.60 و17.70 للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، و17.70.

وخفض البنك المركزي المصري سعر الدولار ليسجل 17.58 للشراء، فيما استقر عند 17.70 للبيع، كما استقر السعر في البنك التجاري الدولي عند 17.60 و17.70 على التوالي.