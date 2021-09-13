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تباين سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

الدولار يسجل 15.64 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي
‫محمود الصباغ‬‎ 7:10 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 7:10 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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شهد سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، حالة من التباين أمام الجنيه المصري، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 115.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه استقرارًا ملحوظًا عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار السوق المحلية بالبنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقرت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقراره داخل مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار الأمريكي داخل أكبر تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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