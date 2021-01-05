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تباين سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات

3 بنوك تعرض أعلى سعر للعملة الخضراء عند 15.69 جنيه
الحسينى حسن 12:51 م, الثلاثاء, 5 يناير 21 12:51 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

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تباين سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5-1-2020، ليسجل أدنى سعر شراء للعملة الخضراء عند 15.63 جنيه لدى بنك HSBC.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت العملة الأمريكية في أول يومين من التداول الرسمي لعام 2021، تراجعًا أقل من قرش واحد، منخفضة من مستوى 15.684 جنيه في 31 ديسمبر 2020.

السعر الأعلى للدولار في السوق

بلغ أعلى سعر للعملة الخضراء أمام الجنيه في السوق المصرية نحو 15.69 جنيه لدى 3 بنوك هي: المصري الخليجي، مصر إيران، وأبوظبي الأول.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

خفض البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرش واحد بمنتصف التعاملات، ليصل إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك بلوم 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

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يذكر أن بنك بلوم-مصر هو إحدى وحدات مجموعة بنك لبنان والمهجر “بلوم” اللبنانية، ويجري مفاوضات حاليًا للتخارج من السوق المصرية، من خلال شراء بنك ABC البحريني لأصوله.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي، سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك قناة السويس، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري

تداول بنك أبوظبي التجاري سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

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سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تباين سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات أمس الإثنين، ليسجل 15.660 جنيه للشراء و15.790 جنيه للبيع، مقابل 15.658 جنيه للشراء و15.791 جنيه للبيع.

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بقلم الحسينى حسن

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