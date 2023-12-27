تباين توقعات حركة البورصة فى الجلسات الأخيرة من العام

تباينت آراء المحللين الفنيين حول التوقعات بشأن اتجاهات البورصة المصرية خلال الجلسات الأخيرة من العام الحالي، بدءًا من اليوم الأربعاء، بعدما رجح أحدهم استمرار عمليات جنى الأرباح على المؤشر الرئيسى لاختبار مستوى 23700 نقطة.

فيما رأى فريق آخر معاودة البورصة الصعود بجلسة اليوم إلى مستوى المقاومة 24000 نقطة بدعم من المؤسسات العربية والأجنبية.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا مع ختام جلسة أمس الثلاثاء؛ بعدما انخفض «EGX30» بنسبة %0.96 إلى 23994 نقطة، و«EGX70» بـنحو %0.07 إلى 5344 نقطة، و«001XGE» 0.34% إلى 7665 نقطة.

وحققت الأسهم المقيدة تداولات بقيمة 3.29 مليار جنيه، بعد التعامل من خلال أسهم 199 شركة؛ ارتفع منها 62، وتراجع 87، فيما استقر 50 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافى قيمتى 11.95 و19.87 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل المصريون بيعًا بنحو 31.83 مليون.

من جانبه، قال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استمر فى التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال تداولات الثلاثاء، على غرار الجلسات السابقة من الأسبوع الحالى.

وأوضح «غريب» أن «EGX30» مرشح لاستمرار عمليات جنى الأرباح خلال جلسة اليوم، مضيفا أنه قد يتجه لاختبار مستوى الدعم عند 23700 نقطة على المدى القصير.

ورجح مواصلة المؤشر السبعينى كذلك عمليات جنى أرباح تمهيدًا للصعود مرة أخرى لتحقيق قمة جديدة.

على صعيد آخر، قال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن «EGX30» كسر مستوى الدعم 24000 نقطة بجلسة أمس لتتحول المنطقة إلى مقاومة.

وأشار إلى أن البورصة تراجعت أمس بسبب اتجاه المؤسسات المصرية للبيع، تزامنًا مع قرب ختام الربع الأخير من العام الحالي.

ولفت إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد طفرة كبيرة فى برنامج الطروحات الحكومية، وضخ مزيد من رؤوس الأموال، خاصة العربية والأجنبية للبورصة.

وتوقع «عيد» اتجاه «EGX30» خلال جلسة اليوم لاختبار مستوى المقاومة 24000 نقطة، بدعم من ارتداد الأسهم القيادية، واستمرار المؤسسات الأجنبية والعربية للشراء.

ولفت إلى أنه حال استقرار المؤشر أعلى 24000 نقطة فإنه سيتجه نحو منطقة المقاومة 24400 ثم 24800 نقطة.