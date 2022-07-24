تباين توقعات أعضاء الغرفة التجارية بمطروح حول نسب إشغالات الموسم الصيفى هذا العام

◗❙عبدالواحد: زيادة الإقبال خلال فترة عيد الأضحى ترفع المعدل إلى %85 بنهاية الموسم

تباينت توقعات بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح حول نسب إشغالات موسم الصيف السياحى بالمحافظة هذا العام؛ فبينما رجح البعض بلوغها %85 بنهاية الموسم نتيجة لزيادة الإقبال خلال فترة عطلة عيد الأضحى، فضلًا عن تحسن مشكلة إمدادات المياه، بينما رأى آخرون أن نسب إشغال الوحدات المصيفية تبلغ نحو %60 من الطاقة الاستيعابية حاليًّا، وأشاروا إلى أنها لم تصل إلى %100 خلال عيد الأضحى.

وأكدوا أهمية استقرار إمدادات مياه الشرب كونها تنعكس على النشاط التجارى والعديد من الأنشطة الأخرى.

فى البداية، قدر جمال حماد، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح، نسب إشغال الوحدات السكنية المصيفية خلال الفترة الحالية بنحو %60 من الطاقة الاستيعابية، لافتًا إلى أنها لم تصل إلى %100 حتى خلال عطلة عيد الأضحى، واتضح هذا الأمر في عدم زيادة أسعار الإيجارات فى تلك الفترة نتيجة قله أعداد المصطافين.

وقال إن مشكلة ضعف المياه تنعكس على الحركة التجارية والسياحية خلال موسم الصيف، لافتًا إلى أن بعض محطات تحلية مياه البحر لا تعمل بكامل طاقتها، وهو ما ينعكس على المياه المتاحة للاستخدام.

ولفت إلى أن نقص المياه يؤثر على النشاط التجارى، خاصةً من يشتريها من شركة مياه الشرب بنحو 300 جنيه، وفى حال عدم توافرها يحصل عليها من جهات أخرى بنحو 800 جنيه، الأمر الذى ينعكس على مصروفات التشغيل فى المحلات والمطاعم والمقاهى وغيرها من القطاعات التى تعمل فى المواد الغذائية والمخابز.

وأوضح أن أزمة نقص إمدادات المياه لا تقتصر على هذا الأمر فقط، بل يمكن أن يتأثر بها بعض المصطافين بعد استئجارهم وحدات مصيفية ولا يجدون فيها مياه متوفرة للاستخدام اليومى، وبالتالى هناك حاجة للرقابة والتشديد على أماكن محطات التحلية للتأكد من عملها بكامل طاقتها الإنتاجية.

وفى سياق متصل، قال إن مشكلة تكرار حالات الغرق فى بعض شواطئ المدينة أمر ليس جديد وموجود منذ فترات سابقة، مشددًا على أهمية توعية المواطنين ورواد الشواطئ بأن هناك أماكن معينة لا تصلح للاستخدام حفاظًا على سلامتهم.

وأشار إلى أن هناك مخاوف بين بعض التجار والسكان بمطروح من انعكاس تكرار حالات الغرق على جذب المصطافين والزائرين إلى المحافظة خلال الأعوام القادمة.

أكد “حماد” أهمية بذل المحافظة مزيدًا من الجهود للحد من هذا الأمر عبر تأهيل بعض الشواطئ، وتوفير الحواجز العائمة التحذيرية لمنع الغرق، لافتًا إلى أن مسألة تواجد الغطاسين لا يمكن أن تكون متوفرة فى كل مكان هناك.

وأشار إلى أن نظام “الحواجز العائمة” غير مكلف اقتصاديًّا، ويساهم فى حماية رواد الشواطئ من الغرق.

تجدر الإشارة إلى أنه على مدار عدد من الأيام الماضية استمرت حالة عدم استقرار الأمواج بالشواطئ المفتوحة فى مدينة مرسى مطروح، وهى شواطئ الأبيض، ومينا حشيش، والرميلة، وأم الرخم، وتم إصدار تحذيرات للجميع للاستجابة الفورية بعدم ممارسة السباحة فى تلك الشواطئ، تفاديًا لتعرض حياتهم للخطر.

وطالبت التحذيرات باتباع تعليمات مسئولى الشواطئ وشركة الإنقاذ والالتزام بعدم نزول الشواطئ حفاظًا على أرواح الجميع.

كما اضطرت السلطات فى بعض الأيام إلى غلق كورنيش الأبيض من مدخل كليوباترا لعدم استقرار حالة البحر، خاصة فى شواطئ الأبيض، وأى شاطئ لا يتوفر به خدمات على طول الكورنيش هناك.

وتوقع سليمان على عبدالواحد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، بلوغ نسبة الإشغالات بنهاية موسم الصيف الحالى %85، لاسيما أن أعداد الزائرين التى شهدتها المحافظة خلال عطلة عيد الأضحى كانت أكثر من الأعداد التى شهدتها المحافظة خلال نفس الفترة من العام الماضي-مختلفًا بذلك مع رأى “حماد”-.

وأكد أن هناك بعض المشروعات التى بدأت المحافظة فى تنفيذها لتنظيم الشوارع، وإتاحة خدمات أماكن انتظار السيارات، والتى ساهمت فى توظيف أكثر من 200 شاب.

وأرجع تكرار حالات الغرق بسبب مشكلة فى بعض الشواطئ خاصةً الشواطئ الجديدة فى طريق الأبيض الجديد، مضيفًا أنه فيما يخص الشواطئ الأخرى مثل شاطئ البوسيت والغرام وغيرها لا توجد بها مشكلات من هذا النوع.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يؤدى تكرار حالات غرق بالشواطئ إلى التأثير على رواد المحافظة فى المستقبل، مشددًا على أهمية توضيح الجهات المسئولة لهذه الحالات، وأنها تقتصر على بعض الشواطئ، والتوعية بالابتعاد عنها، والتأكيد على توفر خدمات للإنقاذ التى تعتبر ضعيفة فى بعض الشواطئ.

جدير بالذكر أنه تم إنقاذ عدة حالات من الغرق خلال الشهر الجارى، منهم أكثر من 80 حالة بالشواطئ المفتوحة خلال 48 ساعة فقط من خلال المنقذين بشركة الإنقاذ.

وكان رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، أعلن مؤخرًا عن إصدار تعليمات لمسئولى مجلس المدينة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومستأجرى الشماسى بمنع نزول بعض الشواطئ التى يوجد بها تيارات وارتفاع للأمواج بالبحر المفتوح تفاديًا للغرق، مع السماح بنزول الشواطئ الآمنة بالمدينة.

وقال “عبدالواحد”، إن مشكلة توفر مياه الشرب تشهد استقرارًا فى الفترة الحالية بنسبة تقدر بـ%80، لافتًا إلى أن عدم انتظام حركة تشغيل المياه ينعكس على النشاط التجارى والعديد من الأنشطة الأخرى.