أصحاب مطاعم بالإسكندرية: قرارات الإغلاق أثرت على النشاط بنسب متفاوتة

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المطاعم في الغرفة التجارية بالإسكندرية تباين تأثير قرار الإغلاق فى الساعة التاسعة مساء، على نشاط المنشآت العاملة بالقطاع تبعاُ لطبيعة عمل كل منشأة، وذلك خلال شهر رمضان، إلا أنه أثر على معظمها ولكن بنسب متفاوتة ما قد يدفع البعض لتسريح بعض العمالة أو يتكبد خسائر قد لا يحتملها بالإبقاء عليهم والاحتفاظ بهم فى ظل الظروف الراهنة.

وتمنى البعض أن يكون هذ القرار مؤقتا لمدة أسبوعين فقط ولايتم تجديده بعد ذلك التاريخ عند انتهائه ، خاصة ان بعض المنشآت قامت بتعينات استعدادا للموسم ، مع إشارة البعض إلى أن القرار صادم كونه اتخذ فى أسبوع العيد.

بينما يرى البعض قرار غلق المحلات والمطاعم فى الساعة التاسعة أنه فى النصف الثانى من شهر رمضان والذى يأتى في شهر مايو والذى يعلق عليه كثيرون الآمال فى تحقيق حركة تشغيل وإيرادات جيدة تغطى شهر مايو الجارى ومصروفات شهر أبريل المنتهى والذى شهد النصف الأول من شهر رمضان فى شهر أبريل حيث يتناول الإفطار قطاع كبير من المستهلكين فى المنازل دون تحقيق إيراد.

أكد محمد الحلو رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن قرار تحيد موعد للإغلاق تباين تأثيره على نشاط القطاع تبعاً لطبيعة عمل كل منشأة وذلك فى خلال شهر رمضان .

وأضاف أن المطاعم التى لديها قدرة على تنظيم الإفطار حدث فيها انخفاضا بنحو 40% فى الأيام التى أعقبت تنفيذ القرار، بينما تراوحت تلك التراجعات بنسب من 80 -90% لمطاعم الكاجول فى بعض الأماكن السياحية على كورنيش الإسكندرية ، موضحاً أن الأمر يختلف بالنسبة لمطاعم التيك واى والتى كانت نسبة التأثير عليها بعد القرار تتراوح من10 -15% فقط.

واعتبر رئيس عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن القرار مفاجئ ولم يكن فى الحسبان ، لافتاً إلى ان بعض المنشآت كانت قد بدأت استعدادها لموسم التشغيل الصيفى وفى خلال عيد الفطر المبارك .

وأضاف أن تلك الأستعدادت تشمل تعيين عمالة جديدة أو استرجاع العمالة التى قد تم تسريحها خلال الفترات الماضية.. موضحا أن القرار سمح للمطاعم الملحقة بالفنادق باستمرار العمل والتشغيل داخلها ، معتبراً أنه قرار غير عادل كونه يتيح لرواد بعض المنشآت الانتقال لمنشآت أخرى.

وأبدى الحلو أمله فى أن يكون هذ القرار مؤقتا لمدة أسبوعين فقط ولا يتم تجديده بعد ذلك التاريخ عند انتهائه .



وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن القرار صادم كونه اتخذ فى أسبوع العيد.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء اعتبارا من الخميس الماضى ولمدة أسبوعين.

من جانبه أكد كريم منتصر عضو مجلس إدارة لجنة أصحاب المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن قرار غلق المحلات والمطاعم فى الساعة التاسعة يأتى فى النصف الثانى من شهر رمضان والذى يأتى في شهر مايو والذى يعلق عليه كثيرين الأمال فى تحقيق حركة تشغيل وإيرادات جيدة تغطى شهر مايو الجارى ومصروفات شهر أبريل المنتهى والذى شهد النصف الأول من شهر رمضان فى شهر أبريل والذى يتناول الأفطار قطاع كبير من المستهلكين فى المنازل دون تحقيق دخل مرضى.

واعتبر منتصر أن القرار -كارثى- وسيكون له تداعيات سلبية على قطاع المطاعم ، لافتاً إلى أن القرار سيجبر المطعم على التشغيل فى أثناء الأفطار فقط ، ما قد يدفع البعض لتسريح بعض العمالة أو يتكبد خسائر قد لا يحتملها بالإبقاء عليهم والأحتفاظ بهم فى ظل الظروف الراهنة .

وأشار إلى أنه لو كان القرار بالغلق التام للقطاع قد يكون له ايجابيات تتمثل فى توفير الطاقة ومصروفات التشغيل وكذلك التفاوض بشأن الإيجارات .

وتابع منتصر، بينما الوضع الراهن فهو يتمثل فى استمرار الأعباء التشغيلية كما هى مع تخفيض مدة العمل المسموح بها ما يضع المؤسسات تحت ضغط كبير نتيجة صعوبة تحقيق ايراد فى ظل وجود تلك الالتزامات .

واعتبر أن السماح بتشغيل التيك واى والدليفرى بعد التاسعة ليس ذو جدوى كبيرة ، معتبراُ أن تشغيل الطلبات للمنازل يحتاج إلى وجود حظر لتفعيل تلك الخدمة بشكل كبير .

وأشار منتصر إلى ان هناك بعض الدول الخارجية اتخذت بعض القرارات للتصدى ومواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد لكنها تدعم المستثمر ، لافتاً إلى أنه من المفترض اتخاذ خطوات لدعم الاستثمارات خاصة فى ظل تخفيض فوائد البنوك حالياَ.

ونشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس الوزراء بما تم الموافقة عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وأعلنها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء الماضى.

ونص القرار في مادته الثانية على أن حكم المادة الأولى الخاصة بأن يتم غلق المحال والمولات والكافيتريات الساعة التاسعة مساء لا يسري على المطاعم والكافيتريـات الكائنـة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة ، ومحال البقالـة، البدالين التموينين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسـماك، والصيدليات ، والسوبر ماركت .

ما لا يسرى على أسواق الجملة المرخصة من الجهات المختصة علـى أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا علـى اسـتلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور ، وأيضا ماكينات تموين المركبـات بـالوقود ، مراكـز الصيانة السريعة بمحطات الوقود .

ونصت المادة الأولى على أن تُغلق الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور وحتى الساعة السادسة صـباحا بكافـة أنحاء الجمهورية جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريـات والكافيهـات والكازينوهـات والملاهي والنواد ى الليلية والحانات والمراكز التجارية ( المولات التجارية ) وغيرهـا من المحال والمنشآت التي تبيع الـسلع التجار يـة أو تقـدم المـأكولات أو الخـدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميـع الإجراءات الاحترازية المقررة.