تباين بورصات الخليج وصعود المؤشر السعودي.. الأحد

أغلقت بورصات الخليج على تباين الأحد، فيما واصل المؤشر السعودي مكاسبه عن الجلسة السابقة، مدفوعًا بشركة الاتصالات السعودية.

المؤشر السعودي يواصل مكاسبه

ارتفع المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.1٪ ، مدعوماً بارتفاع 1.7٪ في شركة الاتصالات السعودية (STC)، وذلك بعد أن حددت وحدتها «إس تى سى حلول» نطاقًا سعريًا إرشاديًا للاكتتاب العام الأولي بهدف جمع ما يصل إلى 3.6 مليار ريال (959.90 مليون دولار).

ويشار إلى أن الطرح العام الأولي لوحدة الاتصالات السعودية هو ضمن سلسلة من الصفقات التي تجتاح البورصة السعودية هذا العام، بما في ذلك طرح عام أولي لشركة أكوا باور بأكثر من مليار دولار وطرح آخر من مجموعة تداول السعودية.

هجوم على «أرامكو»

في غضون ذلك ، قال متحدث عسكري باسم الجماعة المتحالفة مع إيران إن جماعة الحوثي اليمنية هاجمت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة بشرق المملكة ومواقع أخرى بينها جدة على ساحل البحر الأحمر اليوم الأحد. ومع ذلك، أغلق عملاق النفط أرامكو دون تغيير.

وفي أبو ظبي، هبط مؤشرها بنسبة 0.2%، متأثرا بانخفاض 1.9% في مجموعة الإمارات للاتصالات.

وألغت أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة ، الحاجة إلى الحجر الصحي لجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم الذين يصلون من وجهات دولية، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتم تداول مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بثبات، وكسبت شركة طيران العربية للطيران منخفضة التكلفة 0.7٪ بعد إعلان يوم الجمعة أنها ستطلق شركة طيران منخفضة التكلفة بالشراكة مع مجموعة لاكسون الباكستانية لخدمة الرحلات المحلية والدولية من باكستان.

وقالت الشركتان في بيان إن شركة الطيران الجديدة فلاي جناح ستعمل كمشروع مشترك، باعتماد نموذج التكلفة المنخفضة الذي تديره العربية للطيران.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.1٪ ، مع خسارة شركة صناعة البتروكيماويات قطر 0.5٪.

أداء بورصات الشرق الأوسط

ارتفع مؤشر المملكة العربية السعودية بنسبة 0.1٪ إلى 11336 نقطة، وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2% إلى 7637 نقطة، واستقر مؤشر دبي عند 2913 نقطة، وانخفض مؤشر قطر بنسبة 0.1٪ إلى 11062 نقطة، وتراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.2٪ إلى 1،661 نقطة، وانخفض مؤشر عمان بنسبة 0.1٪ إلى 3972 نقطة، وانخفض مؤشر الكويت بنسبة 0.3 ٪ إلى 7438 نقطة.