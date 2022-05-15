تباين بورصات الخليج في ختام تعاملات الأحد وتعطل بورصة الكويت

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 2.45% رابحًا 313.99 نقطة ليغلق عند مستوى 13149.29 نقطة.

تباين بورصات الخليج

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.57% رابحًا 11.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1970.91 نقطة.

و تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 2.03% خاسرًا 266.92 نقطة ليغلق عند مستوى 12876.61 نقطة.



وتعطلت بورصة الكويت اليوم الأحد، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقفز 121 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صادرات” بنسبة 9.90%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 229.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 4.08%.

بورصة قطر

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.03% خاسرًا 266.92 نقطة ليغلق عند مستوى 12876.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.8 مليون سهم بقيمة 665.5 مليون ريال عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 8 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.49%.