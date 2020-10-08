تباين بورصات الخليج الخميس.. سهم سابك الأكثر نشاطا

تصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأكثر نشاطا في بورصة أبوظبي

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وكان سهم سابك هو الأكثر نشاطا على المؤشر السعودي الذي ارتفع بنسبة 0.64%.

سهم سابك الأكثر نشاطا

وتصدر سهم “سابك” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 617.2 مليون ريال سعودي.

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 81.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.54%. بنك أبو ظبي الأول

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.4% رابحاً 17.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4512.505 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 676.630 مليار درهم.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.62% رابحاً 9.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.42 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.07% رابحاً 1.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2214.32 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.11% خاسراً 3.92 نقطة ليغلق عند مستوى 3604.210 نقطة.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.02%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.99%.

وقفزت 107 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أنعام القابضة” بنسبة 9.99%.

وتراجع 80 سهماً على رأسها سهم “وفرة” بنسبة 3.19%، ثم سهم “البحر الأحمر” بنسبة 2.73%، ثم سهم “جبل عمر” بنسبة 2.38%،.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.17%.

وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم مجموعة أغذية بنسبة 8.48%.

وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.95%.

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% رابحاً 9.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.42 نقطة.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحاً 35.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5724.75 نقطة.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم “الجزيرة للمنتجات الحديدية” بنسبة 5.98%.

وتصدر سهم “بنك مسقط” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 192.3 ألف ريال عماني.