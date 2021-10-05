تباين بورصات الخليج الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط

القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه في سبتمبر

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على أداء متباين اليوم الثلاثاء، وصعدت البورصة السعودية إلى أعلى مستوياتها في قرابة 14 عاما على خلفية ارتفاع أسعار النفط. .

ارتفاع أسعار النفط

وقال وائل مكارم كبير محللي السوق لدى إكسنس إن أجواء الحذر بين المستثمرين دفعت أسواق الأسهم الخليجية في اتجاهات مختلفة وإن التباطؤ الاقتصادي والتضخم القوي ما زالا مصدر القلق الرئيسي.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.8 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.2 بالمئة.

وارتفع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.8 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في تصريحات له إن الشركة ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط مليون برميل يوميا بحلول 2027 لتصل إجمالا إلى 13 مليون برميل يوميا.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات بعد أن قررت مجموعة منتجي أوبك+ الالتزام بزيادات الإنتاج المقررة بدلا من ضخ المزيد.. وارتفع قطاع الطاقة 1.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط 1.1 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

ونزل سهم أدنوك للحفر 4.4 بالمئة منهيا جلستين من المكاسب. وكان قد صعد بأكثر من 28 بالمئة في بداية طرحه في البورصة الأحد في اكتتاب عام قيمته 1.1 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه في سبتمبر مع استمرار التعافي القوي من جائحة كوفيد-19 في مركز التجارة والسياحة بالشرق الأوسط، غير أن خلق فرص العمل تباطأ.

وهبط مؤشر بورصة دبي واحدا بالمئة متأثرا بانخفاض 3.9 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني و1.3 بالمئة في سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة، مع صعود سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.6 بالمئة.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 11556 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7689 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر واحدا بالمئة إلى 2783 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 11521 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1704 نقاط.

عمان.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3984

الكويت.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7488 نقطة.