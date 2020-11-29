أسواق عربية

تباين بورصات الخليج الأحد وسط استمرار المكاسب السعودية

هبطت بورصة دبي بعد صعود استمر لخمسة أيام
أيمن عزام 9:35 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 9:35 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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تباينت أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط استمرار المكاسب السعودية لليوم السادس على التوالي، في حين هبطت دبي بعد صعود لخمسة أيام.

استمرار المكاسب السعودية

وكانت جميع أسواق الخليج الرئيسية حققت مكاسب أسبوعية يوم الخميس، بفضل تفاؤل حيال لقاحات “كوفيد-19″، بحسب وكالة “رويترز”.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2%؛ حيث صعد سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 8.7 %، وهو أكبر مكسب يومي للسهم منذ يوليو، ليسجل صعودا للجلسة الثالثة على التوالي.

ووفقًا لمراجعة نصف سنوية من “إم.إس.سي.آي” سينضم السهم لمؤشر غلوبال ستاندرد من 30 نوفمبر.

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هذا، وزاد سهم السعودية للكهرباء ثلاثة بالمائة ليرتفع للجلسة الخامسة من ست.

وفي الآونة الأخيرة، وقعت الشركة اتفاقا مع الحكومة لتحويل مديونيات بقيمة 167.92 مليار ريال (45 مليار دولار) إلى أداة مالية ثانوية دائمة.

وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 5.5 بالمئة، علما أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة كيورفاك الألمانية للعقاقير الحيوية لتوريد وتوزيع لقاح لكوفيد-19.

ومن جهة أخرى، هبط مؤشر دبي 0.8%، لتتوقف مكاسبه التي استمرت على مدار خمس جلسات متتالية، ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9%، وفقد سهم إعمار مولز 3.1%.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.3%، حيث ارتفع سهم اتصالات 1.3 بالمئة والشركة العالمية القابضة 0.7 بالمئة.

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أما في قطر، فقد نزل المؤشر 0.1% مع تراجع معظم أسهمه عند الغلق.

تعاملات الخميس

وفي ختام تعاملات الخميس، تباينت بورصات الخليج، وتم تسجيل صعود البورصة السعودية بنسبة 0.05% رابحاً 4.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8693.47 نقطة.

 وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.28% رابحا 6.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2420 نقطة.

 وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1467.81 نقطة. 

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.13% خاسرا 13.69 نقطة ليغلق عند مستوى 10290.20 نقطة.

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 وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.34% خاسراً 17.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4971.933 نقطة.

 وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.51%.

فيما تراجع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.19%. 

وقفز 55 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “سليمان الحبيب” بنسبة 7.48%.

وتصدر سهم “أبومعطي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 699.3 مليون ريال سعودي.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.94%.

 وتراجع قطاع السلع بنسبة 2.98%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 6.27%.

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بقلم أيمن عزام

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