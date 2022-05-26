تباين الفلفل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26-5-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تفاوتا اليوم الخميس 26-5-2022 ،وتراوحت الطماطم بين 5 إلى 7 جنيهات ، الفلفل من 5 إلى 12 جنيها ،و الخيار 6 جنيهات ،والباذنجان 6 إلى 7 جنيهات والليمون من 14 إلى 16 جنيها ،والبطاطس 5 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 80 جنيها إلي 170 جنيها،و الفلفل البلدي 5.5 جنيه، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات ونصف، والباذنجان العروس 3 جنيهات ونصف ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 5 جنيهات ، الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، البسلة 14جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الأحمر 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الفلفل الحار / الشطة من 5 إلى 12 جنيها ، والفلفل الحامي الاخضر البلدي من 6 إلى 12 جنيها ، والفلفل الرومي من 4 إلي 12 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس تراوح من 6 إلى 7 جنيهات ،و الجزر 6 جنيهات،والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 16 جنيها ،والبامية 35 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الاحمر 20 جنيها ،والعنب الاخضر 10جنيهات ،والمشمش 15 جنيها ،و الجوافة 15 جنيها ،الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها،والافوكادو 25 جنيها، والخوخ 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 25 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الاحمر المستورد 25 جنيها ، عنب أسود مستورد 25 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 5جنيهات إلى 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه .

وذكر التجار إلي أن البرتقال أبو سرة 10جنيهات،واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .