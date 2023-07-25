تباين الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-7-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه و8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات أمس والكوسة 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات والباذنجان 8 جنيهات والفلفل والجزر 16 جنيها والفلفل الحامي 10 جنيهات البامية والبصل 20 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 إلى 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 10 جنيهات و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 14 جنيها والليمون 32 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها والعنب الأحمر 20 جنيها والعنب الاخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 20 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وقال التجار إن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها.