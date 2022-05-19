تباين الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 19-5-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة توازنها اليوم الخميس 19-5-2022 وسجلت الطماطم 10 جنيهات والخيار 6 جنيهات والبطاطس 6.5جنيه إلى 7 جنيهات ،الفلفل 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ،والباذنجان 6 جنيهات .

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجلت أسعار عداية الطماطم بسوق العبور بين 80 جنيها إلي 170 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ، والكوسة ،الخيار 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

ولفت التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 4 جنيهات ،و رابطة الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الاحمر 20 جنيها، والباذنجان الأبيض والباذنجان الملون 5 جنيهات إلى 7 جنيهات .

ونوه التجار أن سعر الفلفل الحار/ الشطة 12 جنيها ، والفلفل الحامي الاخضر 12 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 8 جنيهات للكيلو ، والليمون 20 جنيها والفاصوليا 8 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر الجوافة 10 جنيهات ،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلي 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح 20 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأكد التجار أن سعر العنب الاحمر المستورد ب55 جنيها ، عنب أسود مستورد 50 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات .

وأشار أن الي البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .