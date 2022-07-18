تباين التقديرات حول نسب الإشغالات بأسواق مطروح خلال عطلة عيد الأضحى

تباينت تقديرات العديد من أعضاء مجلس اداره الغرفه التجاريه حول نسب الأشغالات التى تم تحقيقها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ونسب الأستفادة التى تحققت للأسواق فى المدينة رغم اتفاق البعض على حدوث رواج بتلك الفترة شعر به جميع التجار.

ويرى البعض أن موسم عيد الأضحى المبارك شهد إقبالا كبيرا من المصطافين وزائرى المحافظة إلى المدينة في فترة عطلة العيد، وبشكل ملموس وظاهر من خلال التكدس الكبير في العديد من شوارع المدينة خلال فترة عطلة العيد وأن الرواج ينعكس أيضا على الشقق والوحدات السكنية المتاحة للإيجار.

وفيما لفت البعض الآخر إلى أن فترة الإجازة الطويلة لم تكن تشهد حركة كبيرة للزائرين إلا في ثالث أيام عيد الأضحى، وأن هذا الانتعاش لم يساهم في زياده الإيجارات لقلة الإعداد من جهة، فضلاً عن أن ضعف القدرة الشرائية للمصطافين ورواد المحافظة، يجبر بعض أصحاب العقارات الى تخفيض القيمة الإيجارية نتيجة هذه الأوضاع الاقتصادية.

وفى البداية قال سليمان علي عبد الواحد عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه في محافظه مطروح ، أن موسم عيد الاضحى المبارك شهد أقبال كبير من المصطافين وزائرى المحافظه الى المدينه في فتره عطلة العيد .

وأضاف عبد الواحد ان هذا الأقبال الكبير كان واضح و بشكل ظاهر من خلال التكدس الكبير في العديد من شوارع المدينة خلال فتره عطلة عيد الأضحى المبارك .

ولفت إلى أن التجار في معظم القطاعات يشعرون بنتائج و تأثير هذا الأقبال من المصطافين على زيارة المحافظة ، معتبراً أن هذا الرواج ينعكس على العديد من الأنشطة وأبرزها المقاهى والمطاعم ومحلات البقالة وغيرها .

كما لفت عضو مجلس إداره الغرفه التجاريه في محافظه مطروح ، عن أن الرواج ينعكس أيضاً على الشقق والوحدات السكنية المتاحه للايجار .

وأوضح عبد الواحد أن متوسط أسعار الشقق يشهد بعض الاستقرار ، رغم ان هناك بعض المغالاه في رسوم تأجير الشواطئ والذى يؤثر في النهايه علي رسوم الدخول إليها ويتأثر به زائري ورواد هذه الشواطئ التي تاتي لقضاء جزء من الصيف في محافظه مطروح .

كما اعتبر عضو مجلس إداره الغرفه التجاريه في محافظه مطروح ، أن لدي مطروح مشكله كبيره حيث لا يوجد شاطئ عام بمعنى الكلمه وبالتالي فمن لا يملك المال لم يستطيع ان يجلس على البحر بالاضافه الى بعض السلبيه التي يتعامل بها بعض المسؤولين في المحافظه .

وحول أسعار الشقق والوحدات السكنية أشار عبد الواحد إلى أن متوسط اسعار الإيجار للشقق تبدأ من 350 إلى 400 جنيه وتصل الى أسعار الشقق المُطله على البحر بقيمة تتراوح من 600 الى 700 جنيه ، بينما تبلغ متوسط أسعار الشقق السوبر نحو 1000 جنيه .

وكما لفت عبد الواحد إلى أن المواد الغذائيه متوفره في الأسواق المحليه في المحافظه وان هناك حركه تجاريه نشطه في فتره العيد وقبل العيد وبعده.

واعتبر عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه في محافظه مطروح أن هناك مشكله في جزء من أمدادات المياه التى تصل للمحافظة تأتي نتيجه عدم التخطيط بدات مع توسعه الطريق وإزاله خط نقل المياه القديم دون توفير بديل له .

من جانبه أكد جمال حماد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمطروح ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن بعض مناطق المحافظة شهدت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك قدوم أعداد كبيرة من المصطافين والزائرين من عدة أماكن بهدف قضاء عطلتهم بالمحافظة .

وأضاف حماد أن هذه الأعداد الكبيره عادة تكون ممن يقوم بأحضار أحتياجاتهم معهم أثناء السفر إلا أنه يظل هناك جزء من هؤلاء الزائرين يقوم بالتسوق والنزول إلى الأسواق المحليه لشراء لوازمه وهو ما ينعكس على التجار المحليين وينشط حركه التجاره في بعض مناطق المحافظة .

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمطروح ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الحركه الموسميه خلال الثلاث أشهر الصيفية يعتمد عليها عدد كبير من التجار في المحافظة.

كما أشار حماد في الوقت ذاته الي وجود تأثير ملحوظ وملموس على التجار من هذه الحركه الوافدة الموجوده بأسواق المحافظة والتي تؤدي الى أنتعاشه يشعرون بها ، لافتا إلى أن الوضع هذا العام افضل من الوضع في السنوات الماضيه التي كانت تشهد تفشى فيروس كورونا .

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمطروح ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن أن فترة الإجازه الطويله لم تكن تشهد حركه كبيره للزائرين إلا في ثالث ايام عيد الاضحى ، لافتا إلى أن هذا الانتعاش لم يساهم في زياده الإيجارات لقله الأعداد .

وأوضح حماد أن متوسط أسعار الايجارات اليوميه تبدأ من 200 جنيه ويمكن ان تصل سعر الوحدة في وسط البلد الى 150 جنيه ويمكن ان تصل الى البحر على النحو الف جنيه فقط لافتا الى ان ضعف القدره الشرائيه المستوفين ورواد المحافظه زائرها يجبر بعض اصحاب العقارات الى تخفيض القيمه الايجاريه نتيجه هذه الاوضاع الاقتصادية.

وأطلقت محافظة مطروح قبل أيام تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مبادرة للمشاركة المجتمعية مع الجهاز التنفيذى في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضارى والسياحى.

وقامت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتنسيق مع عدد من الفنادق والمصايف والمعسكرات بمدينة مرسي مطروح ، بوضع عدد من صناديق القمامة تحمل شعار المبادرة محافظة نظيفة جميلة بطريق الكورنيش والشوارع الرئيسية بالمدينه ليستخدمها الماره بالشوارع.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذوله للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتفعيل الدور المجتمعى لتلك المنشآت للمساهمة الفعاله فى إظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بهاوتشجيع الأهالي وزوار المحافظة على الحفاظ علي النظافة العامة.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود مجالس المدن في الحفاظ على النظافة خاصة مع الاقبال الكبير على المحافظة مع موسم الصيف السياحى وبما يستوعب رفع مزيد من مخلفات استهلاك المواطنين من اكياس واطعمة وغيرها بجميع المناطق والشواطئ ودعا محافظ مطروح جميع المواطنين الى المشاركة المجتمعية في الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى والطبيعة الذى تتمتع به المحافظة مع الإلتزام بإلقاء القمامة في اماكنها بصناديق القمامة المخصصة والموزعة ، ومنع ظاهرة النبش في صناديق القمامة مما يشوه المظهر العام والبيئة المحيطة.