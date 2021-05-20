أسواق عربية

تباين الأسهم الخليجية اليوم الخميس وسط هبوط أسعار الخام

تراجعت عقود خام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.65% إلى 65.56 دولار للبرميل
أيمن عزام 7:03 م, الخميس, 20 مايو 21 7:03 م, الخميس, 20 مايو 21

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أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين، اليوم الخميس، مع استمرار هبوط أسعار الخام ، وسط أنباء عن اتفاق وشيك بين الدول الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي، يسمح برفع العقوبات عن البلد الغني بالنفط.

هبوط أسعار البترول

وتراجعت عقود خام برنت القياسي تسليم يوليو، بمقدار 1.1 دولار أو بنسبة 1.65 بالمئة إلى 65.56 دولارا للبرميل.

وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو بمقدار 93 سنتا أو بنسبة 1.47 بالمئة، إلى 62.42 دولارا للبرميل.

وهبطت أسهم البنوك والبتروكيماويات بالسوق السعودية، ليتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.32 بالمئة إلى 10339.85 نقطة.

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وفي الإمارات، واصل مؤشر بورصة دبي مكاسبه القوية بدعم أسهم العقارات لليوم الثالث، بعدما أظهرت مذكرة بحثية لبنك مورغان ستانلي، الثلاثاء أن أسعار العقارات زادت بالإمارة، لأول مرة في ست سنوات مع تزايد الطلب.

وصعد مؤشر دبي بنسبة 1.47 بالمئة إلى 275.96 نقطة، بقيادة سهمي “داماك” و”إعمار”، اللذين ارتفعا بنسبة 6.3 بالمئة و1.26 بالمئة على الترتيب.

وسجل مؤشر أبو ظبي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.01 بالمئة وأغلق على 6517.85 نقطة، بعدما نزل سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 1.08 بالمئة.

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وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.36 بالمئة إلى 10695.05 نقطة، وبرز بين الأسهم الخاسرة سهما بنك قطر التجاري و”صناعات قطر”، منخفضين بنسبة 1.36 بالمئة و1.27 بالمئة على الترتيب.

وانخفض المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.06 بالمئة إلى 6824.81 نقطة، وتصدر الأسهم الخاسرة سهما “منشآت” و”أركان”، منخفضين بنسبة 8.56 بالمئة و6.19 بالمئة.

وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.53 بالمئة إلى 3868.09 نقطة، وارتفع سهما “التأمين الأهلية” و”عمانتل” بنسبة 9.68 بالمئة و1.52 بالمئة على الترتيب.

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وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.36 بالمئة إلى 1536.75 نقطة، بدعم مكاسب سهمي البنك الخليجي التجاري وبنك البحرين الوطني، اللذين ارتفعا بنسبة 7.84 بالمئة و1.69 بالمئة على الترتيب.

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بقلم أيمن عزام

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