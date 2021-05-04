تباين الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء وصعود المؤشر السعودي

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر السعودي ، بنسبة 0.09% رابحًا 9.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10318.94 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.37% رابحًا 22.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6117.46 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.47% رابحًا 7.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1500.93 نقطة.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.43% خاسراً 47.60 نقطة ليغلق عند مستوى 10895.34 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.37% خاسرًا 10.06 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.82 نقطة.

صعود المؤشر السعودي

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.74%.

وقفز 92 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الجزيرة ريت” بنسبة 9.96%.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.14%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية” بنسبة 8.57%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 56.55% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 6.03%.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحًا 3.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6183.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 498 مليون سهم بقيمة 81.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.87%.

وارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.210% رابحًا 7.854 نقطة ليغلق عند مستوى 3797.308 نقطة.

وارتفع 13 سهمًا على رأسها سهم “الغاز الوطنية” بنسبة 4.35%.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.43% خاسراً 47.60 نقطة ليغلق عند مستوى 10895.34 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.55%.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.9%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة عمان للتمويل بنسبة 14.88%.