تباين الأسهم الإماراتية الأربعاء وصعود الشارقة للأسمنت

تباينت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مع صعود سهم الشارقة للأسمنت ، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر دوران العمل والوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.

وارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.26%، بما يعادل 9.33 نقطة، إلى 3,576.63 نقطة.

صعود سهم الشارقة للأسمنت

وارتفع سهم الإمارات للمرطبات بنسبة 4.04% إلى 3.36 درهم، وتلاه مجموعة تيكوم وبنك دبي التجاري وتعليم القابضة.

وتراجع سهم أمان بنسبة 4.91% إلى 0.776 درهم، وتلاه أملاك والاتحاد العقارية وسالك.

وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.82%، بما يعادل 77.70 نقطة، إلى 9,406.57 نقطة.

وارتفع سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 11.86% إلى 0.66 درهم، وتلاه أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي وأبوظبي الوطنية للتكافل وأبوظبي لبناء السفن وأدنوك للتوزيع.

وتراجع سهم رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 6.78% إلى 1.1 درهم، وتلاه مجموعة ملتيبلاي والجرافات البحرية ومصرف أبوظبي الإسلامي وحياة للتأمين.

استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية على 55 بالمائة من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

ووفقاً لبيانات أسواق المال الإماراتية، سجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 2.329 مليار درهم مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثّل 55 بالمائة من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 4.192 مليار درهم.

تداولات سهم أمريكانا

سجل سهم أمريكانا المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداولات بنحو 649.687 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 158.757 مليون سهم.

سجل سهم مجموعة الإمارات للاتصالات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداولات بنحو 648.104 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 27.905 مليون سهم.

سجل سهم ملتيبلاي المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداول بلغت 351.438 مليون درهم، وحقق تداولات بحجم 105.419 مليون سهم.

شركة إعمار العقارية

سجل سهم إعمار العقارية أكبر شركة عقارية في المنطقة، قيم تداولات بلغت 453.958 مليون درهم، وجرت تعاملات بحجم 74.196 مليون سهم.

سجل سهم الإمارات دبي الوطني أكبر بنك من حيث الموجودات في إمارة دبي، قيم تداولات بلغت 124.229 مليون درهم، بأحجام تداول تجاوزت 9.078 مليون سهم.

سجل سهم دبي الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية المدرجة في سوق دبي المالي قيم تداولات بلغت قيمتها 101.568 مليون درهم، وجرت تعاملات بحجم 19.206 مليون سهم.

وبلغت أرباح سوق دبي المالي نحو 911 مليون درهم، فيما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 8 مليارات درهم.