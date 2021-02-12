تباين الأسهم الأمريكية وسط المراهنة على المحفزات

تباينت الأسهم الأمريكية أمس الخميس وسجل مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مكاسب متواضعة في الختام، وسط المراهنة على المحفزات المالية.

المراهنة على المحفزات

وتبددت الحماسة بعد تصريح للرئيس الأمريكى جو بايدن حملت تحذيرا من الهيمنة الاقتصادية الصينية.

ولامست مؤشرات حي المال الرئيسية قمم قياسية مؤخرا بدعم من توقعات بتمرير حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار بهدف تحسين أداء الاقتصاد الأمريكي، بينما ساهمت أرباح الشركات التى فاقت التوقعات في تحسين الثقة.

وصعدت أسهم شركة نيفيديا كورب بنسبة 3.2% وشركة إنتل كورب بنسبة 3.1% مما ساعد أسهم شركات التكنولوجيا على رفع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 و ناسداك. وزادت الأسهم المتراجعة متخطية الأسهم الصاعدة على مؤشري ناسداك وبورصة نيوريوك.

وأبلغ “بايدن” مجموعة من النواب الأمريكيين في اجتماع لمناقشة الحاجة لتحديث البنية التحتية الأمريكية أن الولايات المتحدة يجب أن تتصدي للتحدي الذي تشكله الصين.

وصعدت أسهم شركة ماستركارد بنسبة 2.6% بعد أن قالت الشركة المتخصصة في بطاقات الائتمان إنها خططت لدعم بعض العملات المشفرة على شبكتها العام الجاري، لتنضم بذلك إلى زمرة من الشركات الكبرى التي تعهدت بتقديم دعم مماثل.

وتقدمت أسهم بنك ميلون بنسبة 0.9% بعد أن قال إنه أسس وحدة جديدة لمساعدة العملاء على تملك وتحويل وإصدار الأصول الرقمية، مما رفع عملة البتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 48.696 دولار.

وسجلت أعداد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة مستوى 793 ألف طلب نزولا من 812 ألف طلب الأسبوع السابق. وتقل هذه الطلبات كثيرا عن مستوى 6.876 مليون طلب في أواخر مارس عندما ضربت الجائحة الولايات المتحدة.

ويتوقع المحللون نمو أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأخير من 2021 بنسبة 3% صعودا من توقعات بتراجع بنسبة 10.3% مطلع يناير.

ولامس قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات قمم قياسية بينما تراجع قطاع الطاقة والصناعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 10ر7 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 70ر31430 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 10ر7 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 38ر3916 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 24ر53 نقطة ، أو 4ر0% ، ليصل إلى 77ر14025 نقطة.