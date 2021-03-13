تباين الأسهم الأمريكية الجمعة وسط إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة وسط إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

صعد مؤشر داو القيادي ليصل إلى قمته القياسية الخامسة على التوالي في تعاملات الجمعة.

إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز بشكل طفيف وسط شراء المستثمرين الأسهم المستفيدة من إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بشكل قوي.

وهبط مؤشر ناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا بعد تعافيه بأكثر من 6% خلال الجلسات الثلاث الماضية، إذ أنعشت عوائد السندات المرتفعة مخاوف التضخم وأفقدت أسهم التكنولوجيا عالية النمو جاذبيتها.

وسجل كل من مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ مطلع فبراير بعد أن وقع الرئيس جو بايدن قرارا بتمرير واحدة من أكبر المحفزات المالية وأثبتت البيانات الاعتقاد بأن الاقتصاد كان يتجه صعود تعاف متسم بنمو مرتفع.

وتسبب الصعود الحالي في سندات الخزانة الأمريكية في ممارسة ضغوط هبوطية على مؤشرات حي المال في وول ستريت خلال الأسابيع الماضية.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 05ر293 نقطة، أو أقل من 9ر0% ، ليصل إلى 64ر32778 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0ر4 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 34ر3943 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 81ر78 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 86ر13319 نقطة