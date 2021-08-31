تباين الأسهم الأمريكية الإثنين وسط شراء أسهم التكنولوجيا

قفز سهم آبل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

تراجع مؤشر داو جونز بينما سجل كل من المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا عند إغلاق يوم الإثنين مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا .

الإقبال على شراء أسهم التكنولوجيا

ويأتي هذا وسط أجواء تفاؤل بعد تعليقات من الفيدرالي الأمريكي بشأن تقليص التحفيز النقدي وما قد يعنيه ذلك للتعافي الاقتصادي.

وقفز سهم آبل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق كما صعدت أسهم مايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت المالكة لجوجل، مما ساعد مؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا على إظهار أداء أفضل من ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 55.96 نقطة، أو 0.16%، إلى 35399.84 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 19.42 نقطة، أو 0.43%، ليغلق عند 4528.79 نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 136.22 نقطة، أو 0.9%، لينهي الجلسة عند 15265.72 نقطة.

وسجل ستاندر اند بورز 500 مكاسب بأكثر من ثلاثة في المئة منذ بداية أغسطس ، وهي فترة موسمية ضعيفة للأسهم، وقال محللون ببنك ويلز فارجو الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون أن يقفز المؤشر ثمانية بالمئة أخرى بحلول نهاية العام.