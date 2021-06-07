تباين الأسهم الأمريكية الأثنين وسط أنباء عن ضريبة عالمية

تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بشكل طفيف في ختام تعاملات الأثنين، وسط انباء بخصوص فرض حد أدنى من ضريبة عالمية على الشركات وتراجع مخاوف التضخم.

أنباء عن ضريبة عالمية

وأغلق مؤشر داو داخل النطاق السلبي بينما تقدم مؤشر ناسداك.

وصعدت أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بدعم من أسهم شركات التجزئة.

وقفزت أسهم شركة أ.أم.سي انترتنمنت هولدنجز بنسبة 14.8% لتواصل مكاسب بنسبة 85% سجلتها الأسبوع الماضي.

وصعدت أسهم ميم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة جيمستوب كورب وشركة بلاكبيري المدرجة بالبورصة الأمريكية، بنسب تراوحت بين 7 و 14%.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 126.15 نقطة أو بنسبة 0.36% ليصل إلى 34,630.24 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 3.37% أو بنسبة 0.08% ليصل إلى 4,226.52 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 67.23 نقطة أو بنسبة 0.49% ليصل إلى 13,881.72 نقطة.

وهبطت سبع قطاعات من قطاعات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ال11، إذ عانت شركات المواد الخام من أكبر تراجع بالنسبة المئوية. وتصدرت الشركات العقارية قائمة الرابحين.

وصعدت أسهم شركة بيوجين بنسبة 38.3% بعد أنباء عن موافقة هيئة الطعام والدواء على عقار لعلاج مرض الزهايمر.

وقفزت أسهم شركة كيو.تي.اس ريالتي تراست لتشغيل مركز البيانات بنسبة 21.2% وسط تقارير بخصوص صفقة استحواذ بقيمة 6.7 مليار دولار بواسطة مجموعة بلاكستون للاستثمارات.

وأعلنت شركة رويال كاريبيان لتشغيل الرحلات البحرية أن ستة من سفتها ستبدأ الإبحار من موانئ فلوريدا وتكساس في يوليو وأغسطس.

وصعدت أسهم الشركة بنسبة 0.4% بينما تقدمت أسهم الشركتين المنافستين كروز لاين النرويجية وكارنفال بنسبة 1.1% و 3.1% على التوالي.