تباين أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء.. وتراجع الذرة الروماني

واصلت أسعار خامات الأعلاف تباينها، اليوم الأربعاء 13-4-2022، وسجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات ليسجل الكيلو 7650 جنيهًا- صب أرضه، وسعر الذرة الروماني تراجعًا بقيمة 60 جنيهًا مسجلًا 7360 جنيهًا.

وأكد تجار اختفاء الذرة الأوكرانية ودخول الأصناف الرومانية بدلًا منها، وانخفضت أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46% بقيمة 200 جنيه مسجلًا 11650 جنيهًا، حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الأعلاف النهائية.

وأضاف التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44% انخفض أيضًا بقيمة 200 جنيه مرة أخرى، مسجلًا 11250 جنيهًا، وصويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16000، وصويا فول فات بذرة محلي 14500 جنيه.

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000 جنيه، وصويا هاي فات 43% بذرة محلي 13500 جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800 جنيه- معبأ أرضه- وسجل دي ج دي جي DDGs الأمريكي 9400 جنيه، بتراجع 100 جنيه، كما انخفض سعر طن الردة المحلية بنحو 100جنيه مسجلًا 4900 جنيه، بدلًا من 5000 جنيه.

وألمح التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد 18900 جنيه، والجيلوتين المحلي 18600 جنيه، والجلوتوفيد المحلي 7000 جنيه، بتراجع 200 جنيه.

وذكر التجار أن سعر الأعلاف الجاهزة مستقرة، وسجل طن علف البادي 10400 جنيه، وعلف نامي 10250 جنيهًا، وعلف ناهي 10200 جنيه، وعلف بادي نامي 10000جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14% سجل 8650 جنيهًا، وبياض 16% سجل 8850 جنيهًا، وبياض 18% سجل 9050 جنيهًا.