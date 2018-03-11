تباين أسعار الفاكهة وتوقعات بارتفاع أسعار الطماطم إلى 10 جنيهات

الصاوي أحمدشهدت أسعار الفاكهة تباينا، اليوم الأحد، حيث سجل سعر البرتقال أبوسرة واليوسفي 6 جنيهات إلى 8 جنيهات بدلا من 5 أمس؛ بسبب قرب نهاية موسمه.وأكد بعض التجار أن سعر الموز تراجع إلى 8 جنيهات بدلا من 10 أمس؛ بسبب قرب طرح الفواكه الصيفية في الأسواق، وسجل الخوخ 8 جنيهات، والتفاح المستو

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الفاكهة تباينا، اليوم الأحد، حيث سجل سعر البرتقال أبوسرة واليوسفي 6 جنيهات إلى 8 جنيهات بدلا من 5 أمس؛ بسبب قرب نهاية موسمه.

وأكد بعض التجار أن سعر الموز تراجع إلى 8 جنيهات بدلا من 10 أمس؛ بسبب قرب طرح الفواكه الصيفية في الأسواق، وسجل الخوخ 8 جنيهات، والتفاح المستورد الأحمر 25 جنيها، والعنب الأحمر30 جنيها، والجوافة 7 جنيهات.

وتوقع التجار ارتفاع أسعار الطماطم لنحو 10 جنيهات في أبريل المقبل؛ بسبب مرور الأسواق بفوارق العروات في تلك الفترة، بينما تراوحت أسعارها اليوم بين 3.5 إلى 5 جنيهات، والبطاطس 3.5، والبصل 2.5 إلى 5 جنيهات، والثوم الأخضر بـ5 جنيهات.

وأكد تجار أن الخيار والكوسة سجلا 6 جنيهات في الكيلو للصنف، والباذنجان الرومي “العروس” 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 12 جنيهًا، والليمون من 6 إلى 10 جنيهات.

وأوضحوا أن أسعار الفلفل البلدي /الرومي تراوحت بين 8 جنيهات و10 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والجزر 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والسبانخ من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.