تباين أسعار العملات مقابل الجنيه في نهاية تداولات اليوم

أنهت أسعار العملات الأجنبية والعربية مسارًا متباينًا بين الاستقرار والهبوط، ليميل أغلبها إلى التراجع بشكل طفيف في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية، وبحسب السعر المعلن من البنك المركزي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 إبريل 2021؛ لتقدم منصة «المال» عبر التقرير التالي أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

تراجع سعر العملة الأمريكية قرشين عن تعاملات أمس، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء السعر داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية؛ البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، جاء سعر صرف اليوور مقابل الجنيه المصري عند 18.49 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

وعن أدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل السوق المحلية 18.40 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

فيما ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصري قروشًا طفيفة عن أمس، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، ليسجل 21.66 جنيه للشراء، 21.81 جنيه للبيع.

فيما يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي السعر الأعلى للعملة الإنجليزية داخل السوق المحلية المصرية عند 21.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

صعد الريال السعودي بشكل طفيف مقابل الجنيه المصري، بحسب متوسط السعر المعلن من البنك المركزي المصري في نهاية تعاملات اليوم، ليأتي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويقدم بنك البركة السعر الأدني للعملة السعودية في السوق المصرية على مستويات الشراء مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم، لتسجل مستوى 4.08 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أظهر تقرير المال على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في نهاية التداولات، وصول سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

فيما يخص المستوى الأعلى لبيع العملة الإماراتية في السوق المصرية أمام نظيرتها المصرية.. يقدم بنك المصرف المتحد سعر صرف الدرهم عند 4.18 جنيه.