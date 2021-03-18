تباين أسعار العملات في ختام تعاملات الخميس 18-3-2021

أنهت أسعار العملات الأجنبية والعربية التعاملات أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الخميس 18 مارس 2021، على تباين، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني واليورو، وسط تراجع الدولار والريال السعودي، واستقرار الدرهم الإماراتي.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بختام تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض 13 بنكًا سعر العملة الأمريكية أعلى مستوى له في السوق، بختام تعاملات اليوم الخميس، عند 15.69 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك: كريدي أجريكول، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، ميد بنك، عوده، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، HSBC، QNB.

بينما تداول بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي، وبنك مصر، سعر العملة الخضراء عند أدنى مستوى في السوق المصرية، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء.

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وأنهى متوسط سعر الدولار تعاملات اليوم الخميس، لدى البنوك، طبقًا للبنك المركزي، عند جنيه للشراء، و15.751 جنيه للبيع، مقابل 15.658 جنيه للشراء، و15.757 جنيه للبيع الأمس.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أنهى متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية تعاملات اليوم الخميس، المعلن من قِبل البنك المركزي، مرتفعا إلى 18.671 جنيه للشراء، 18.791 جنيه للبيع، مقابل 18.652 جنيه للشراء، و18.774 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

وتداول بنك بلوم، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، سعر اليورو عند أعلى مستوى في مصر مسجلًا 18.72 جنيه للشراء، بينما عرض بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية، السعر الأدنى لليورو في مصر عند 18.62 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول، سعر 18.71 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

وعرَض البنك الأهلي المصري سعر العملة الأوروبية عند 18.62 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

ويتداول البنك الأهلي المتحد، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.67 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري، سعر العملة الإنجليزية أمام الجنيه عند 21.75 جنيه للشراء، و22.02 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.83 جنيه لدى 7 بنوك، أبرزهم بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عوده، بينما بلغ أدنى مستوى له عند 21.75 جنيه لدى بنك الإسكندرية.

وفي بنك HSBC سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.83 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع.

وتداول البنك التجاري الدولي، سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.80 جنيه للشراء، و22.05 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك، نحو 21.812 جنيه للشراء، و21.952 جنيه للبيع، مقابل 21.774 جنيه للشراء، و21.915 جنيه للبيع الأمس. الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، وميد بنك، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 لدى بنك عوده، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبنك HSBC.

واستقر سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الخميس، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة السعودية أمام الجنيه لدى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، بحسب البنك المركزي، 4.173 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع، مقابل 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تداول بنك أبوظبي التجاري، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية عند 4.26 جنيه للشراء لدى البنك المصري الخليجي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك QNB، بينما بلغ أقل سعر عند 4.17 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد.

وعرض بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- سعر العملة الإماراتية عند 4.23 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع لدى بنك الكويت الوطني.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، اليوم الخميس، 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع.