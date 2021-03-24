تباين أسعار العملات في البنوك الأربعاء 24-3-2021

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية في ختام التعاملات أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، مع تراجع اليورو والجنيه الإسترليني.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بختام تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، عند 15.72 جنيه للشراء.

في حين تداول بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.69 جنيه للشراء.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجلت العملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وأنهى متوسط سعر الدولار تعاملات اليوم الأربعاء، مستقرًا لدى البنوك، طبقًا للبنك المركزي، عند 15.708 جنيه للشراء، و15.807 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

اختتم متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، المعلن من قِبل البنك المركزي، متراجعا إلى 18.581 جنيه للشراء، 18.705 جنيه للبيع، مقابل 18.672 جنيه للشراء، و18.796 جنيه للبيع الأمس.

وتداول بنك بلوم، أعلى مستوى في مصر مسجلًا 18.66 جنيه للشراء، بينما عرض بنك الإسكندرية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، السعر الأدنى لليورو في مصر عند 18.53 جنيه للشراء.

وفي بنك كريدي أجريكول، سجلت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، سعر 18.56 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

وعرض بنك أبوظبي الأول، سعر العملة الأوروبية عند 18.59 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

ويتداول بنك QNB الأهلي، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.60 جنيه لدى بنك بلوم، بينما بلغ أدنى مستوى له عند 21.46 جنيه لدى بنك الإسكندرية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري.

وعرض بنك HSBC، سعر العملة الإنجليزية أمام الجنيه عند 21.53 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

وتداول بنك أبوظبي التجاري، سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.53 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك، نحو 21.550 جنيه للشراء، و21.693 جنيه للبيع، مقابل 21.668 جنيه للشراء، و21.812 جنيه للبيع الثلاثاء الماضي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.05 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.19 لدى المصرف العربي الدولي، وبنك HSBC.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة السعودية أمام الجنيه لدى بنك فيصل الإسلامي، 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

واختتم متوسط سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، بحسب البنك المركزي، التعاملات عند 4.188 جنيه للشراء، و4.215 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.27 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وعرض بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- سعر العملة الإماراتية عند 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع لدى البنك المصري الخليجي.

وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية عند 4.28 جنيه للشراء لدى بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق، بينما بلغ أقل سعر عند 4.19 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء، 4.276 جنيه للشراء، و4.304 جنيه للبيع.